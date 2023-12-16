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YANGINA MÜDAHALE 42 ARAÇLA SÜRÜYOR - Son Dakika
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YANGINA MÜDAHALE 42 ARAÇLA SÜRÜYOR

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangına 42 araçla müdahale ediliyor. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, Yenişehir Havalimanı, DSİ, İnegöl İtfaiyesi, AFAD ve UMKE ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

YANGINA MÜDAHALE 42 ARAÇLA SÜRÜYOR
16.12.2023 - 14:15,
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1) FABRİKA YANGININA MÜDAHALE 42 ARAÇLA SÜRÜYOR

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)

Bursa'nın Kestel ilçesinde ev tekstili üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale çalışmaları 42 araçla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, Yenişehir Havalimanı, DSİ, İnegöl İtfaiyesi, AFAD ve UMKE ekipleri de bölgedeki çalışmalara destek veriyor. Vali Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay da bölgeye giderek, söndürme çalışmalarını takip etti.

'370 ÇALIŞAN VAR, İÇERİDEKİ İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ'

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Demirtaş, "Kestel Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikasında şu an bir yangın meydana geldi. 370 vatandaşımızın çalışmış olduğu bir fabrika. Şu an Büyükşehir Belediyemizin itfaiye araçlarıyla müdahale çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Saat 12'de başladı yangın. Zaten 5-10 dakika içerisinde, arkadaşlarımız hemen hazırlıklı bir şekilde buraya intikal ettiler. Şu an 40'ın üzerinde itfaiye aracı müdahale ediyor. Çok şükür sağlıkla ilgili bir sıkıntımız yok. Hiçbir vatandaşımızın sağlığıyla ilgili bir problemi yok. Yangın söndürme çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem Büyükşehir'imizin araçları, hem Havalimanı'nın, hem Orman'ın, hem DSİ'nin, hem limanın tüm araçlarını, itfaiye araçlarını şu an buraya getirdik. Müdahalemiz çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa bir zaman içerisinde söndürmeye gayret edeceğiz. Yangın başladığında içeride birkaç işçi vardı ama çok şükür bir sıkıntı olmadan onları da tahliye ettik" dedi.

'27 MÜDAHALE ARACI, 15 TANKERLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yangına ilk 10 dakika içerisinde 11 araçla müdahale edildiğini ve takviye ekiplerle birlikte 42 araçla söndürme çalışmalarını sürdüğüne dikkat çekti. Yangının fabrikanın depo kısmında çıktığını söyleyen Aktaş, "Öncelikle hepimize büyük geçmiş olsun. Bizler de Sayın Valimle, il başkanımızla, bürokrat arkadaşlarımızla sağlıkla alakalı arazideydik, farklı arsaların incelemesiyle alakalı. O esnada bilgi geldi. 12.01'de itfaiyeye ihbar yapılınca, 10 dakika içerisinde 11 araçla müdahale edilmiş. Şu an itibarıyla alanda 27 tane müdahale aracımız var, 15 tane de tankerimizle 42 tane araç var. Orman'dan, Sağlık'tan, UMKE'den gerekli takviye destekler de geldi. 370-380 civarında sahada çalışan var. 3'üncü katta depo kısmında sönümlendirmeye çalışılan bir yangın. Büyük geçmiş olsun, inşallah herhangi bir can kaybı, bir yaralanma olmadan en minimum zararla atlatmak en büyük temennimiz. Bir süre sonra soğutmaya geçeceklerdir diye düşünüyorum. Depo kısmında çıkmış, bizim ilk aldığımız bilgi. Tabii bunun sebebi nedir, nasıl olmuştur? Gerek kamera kayıtları gerekse de diğer çalışmalara bakarak daha detaylı anlaşılır ama öncelikle 3'üncü katta depo kısmında başlayan bir yangın diye bize ilk gelen bilgi" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Kestel, Bursa, Son Dakika

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