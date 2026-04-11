Yangında hayatını kaybeden market sahibi

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bacadaki yangına müdahale ederken 6 katlı binanın çatısından apartman boşluğuna düşen market işletmecisi Erdal Mansur (42), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi'nde 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın girişindeki marketi işleten Erdal Mansur, ısınmak için kömür sobası yaktı. Bir süre sonra bacanın alev aldığını fark eden Mansur, yangına müdahale etmek için binanın çatısına çıktı. Mansur, çatıda bulunan havalandırma boşluğundan düştü. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından havalandırma boşluğunda Mansur'un cansız bedenine ulaşıldı. Mansur'un cansız bedeni Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.