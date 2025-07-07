Yangınla İlgisi Yok

'YANGIN SİSTEMLERİYLE BİR İLGİM YOK'

Otelde elektrikçi olan tutuklu sanık Hüseyin Özer'in savunması alındı. Özer, "Bazı ifadelerde benim sorumluluğum olduğu söylenmiş ancak bu belki çok eski çalışan olduğum için göz aşinalığıdır. Benim sigortam Gazelle Otel'den ödenmektedir, yanan otelde çalışmıyorum. Talimatla basit kablo çekme işlerini yapardık. Dosyanızda bulunan kamera görüntülerinin kablolarını biz çektik. Yangın sistemleriyle bir ilgim yoktur. Kurulumunu da çalışmasını da bilmem. Ben hiçbir işi talimatsız yapmam. Yangın olduğunda otelde değildim, oğlum ameliyat olmuştu. Haberi duyunca otele gittim jandarma herkesi topladı. O zamandır cezaevindeyim. Sezon öncesi bakımcı firmalar gelir, bakımını yapar giderler, o maksatla gerekli incelemeleri yaparız dedim. Grand Kartal Otel'in veya Kartal Otel'in kendi teknik kadrosu yoktur. Gazelle Otel destek vermektedir. Tahsin Bey ile yangın panelinin bakımını biz yapmadık. Biz videosunu çekip muhasebeye verdik, muhasebe görüntüsünü istemişti. Patronların talimatıyla Grand Kartal'a destek verdim. Ben Kartal A.Ş.'den emekli olunca patronlarımızın ısrarıyla Gazelle'de çalışmaya devam ettim. Mutfakta kaçak akım rolesi yoktur. Role hakkında da kimseye bilgi vermedim. Kullanılan ızgaraların 2 emniyet sigortası vardı. Otelin herhangi bir yerinde kaçak akım olayı yoktu. Olay sabahı kayıt cihazları için jandarmaya yardımcı oldum. Orada cihazları jandarmaya tarif ettim şifrelerini bizzat görevli savcılara da söyledim" dedi.