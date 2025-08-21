Yangınlarda Anızın Önemi Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yangınlarda Anızın Önemi Vurgulandı

Yangınlarda Anızın Önemi Vurgulandı
21.08.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Baytekin, anızın toprağa karıştırılmasının yangınları yavaşlattığını açıkladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, sürülmüş, anızı toprağa karıştırılmış alanlarda yangının yavaşladığını hatta tarlaya girmediğini tespit ettiklerini belirterek, "Kırsalda kuru ziraat yapan çiftçilerimizin buğdayı, arpayı ve diğer kışlık ürünleri kaldırdıktan sonra mutlaka patlatma çekmek veya ikili, tekli pulluklarla sürmek suretiyle anızı toprağa karıştırmaları gerekir." dedi.

Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos'ta meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangından, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki ormanlık alanlar etkilenirken, alevler aynı bölgede ziraat fakültesinin kullanımında olan tarım arazisini ise teğet geçti.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, eğitim amaçlı kullandıkları 110 dekar büyüklüğündeki tarım arazisinin, orman yangınından hasar almadan nasıl kurtulduğunu, AA muhabirine anlattı.

Kuru tarım yaptıkları üniversite arazisinde buğday ve arpayı kaldırdıktan sonra patlatma çekmek suretiyle anızı toprağa karıştırdıklarını belirten Baytekin, şu bilgileri aktardı:

"Anızı toprağa karıştırılmış alanlarda yangının yavaşladığını, durduğunu, hatta tarlaya girmediğini tespit ettik. Kırsalda kuru ziraat yapan çiftçilerimizin buğdayı, arpayı ve diğer kışlık ürünleri kaldırdıktan sonra mutlaka patlatma çekmek veya ikili, tekli pulluklarla sürmek suretiyle anızı toprağa karıştırmaları gerekir. Eskiden bunu yapıyorlardı. 'Kurutma çıkartmak' diyorduk buna. Bu, hem topraktaki zararlı patojenlerin ölmesine neden oluyor aynı zamanda toprağı havalandırıyor, organik materyalin toprağa karıştırılmasına vesile oluyor. Bir sonraki yıl veya üretim sezonunda daha iyi bir tohum yatağı şansı buluyoruz. Bu meyanda köylülerimizden ricamız hem yangının kolay çıkmasını önlemek, eğer yangın çıkmışsa yangını yavaşlatmak veya durdurmak anlamında mutlaka anızı toprağa karıştırsınlar."

Prof. Dr. Baytekin, yüzde 52'si orman ve fundalıklarla kaplı Çanakkale'nin, kırsaldaki nüfus oranı en yüksek illerden biri olduğunu, köylülerin kuru ziraat sistemiyle geçimlerini temin ettiğini ve ağırlıklı olarak buğday, arpa gibi hububat türünde ürünler yetiştirdiklerini belirtti.

Çanakkale'de meydana gelen son yangınlarda dikkati çeken en önemli unsurlardan birinin, anızla başlayan yangınlar olduğunu ifade eden Baytekin, anız yakmanın hem para hem de hapis cezası olduğunu hatırlatarak, "Köylülerimiz artık anız yakmıyor, imtina ediyor. Anız yakma bir önceki sezondan kalma tohumların temizlenmesi, yabancı otlarla mücadele, eğer ikinci ürün ekecekse, sulama imkanı varsa daha kolay toprak hazırlığı anlamında anız yakmaya başvuruluyordu ama bunları yapmıyor artık çiftçimiz. Çeltik yetiştirilen alanlarda devamlılık var." dedi.

Baytekin, yakmak yerine anızın toprağa karıştırılması veya toprağın etrafında 20-30 metre eninde şeritler oluşturulması gerektiğini belirterek, "Neticede kuru toprağı işlemek, çiftçiye maliyet açısından epey yük getirir, çünkü bir ekimi olmayacak ama nasıl olsa toprağı sürecek sonbaharda. Yazın sürdüğü araziyi, ilk yağmurlarla birlikte toprak işleme aletleriyle sürebilir, ekim yapabilir. Bu ilave bir masraf değil kaldı ki ormanlarımızı koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale'de Dardanos'ta başlayan, Karanlık Liman'a doğru giden ve Halileli köyüne doğru ilerleyen yangında köylülerin traktörlerle şerit oluşturmak suretiyle yangının önünü kestiğini aktaran Baytekin, "Yangın enerjisi çok yüksek olduğunda 100-150 metrelik mesafeyi rahatlıkla aşabiliyor. Orada hava ve kara araçları yetersiz kalabiliyor. Teknolojiniz ne olursa olsun önlemekte güçlük çekiyorsunuz ki o günlerde rüzgarın saatteki ortalama hızı 50-60 kilometre civarındaydı, arada bir 70-80 kilometreye ulaşan, savuran, girdap oluşturan hareketleri de vardı. O nedenle yangını söndürmede güçlük çektik. Can kaybımız olmadı ancak doğada yaşam alanı bulmuş çok sayıda canlı türümüzü yitirdik. Karacalarımız, sürüngenlerimiz, kuşlarımız vardı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Orman Yangınları, Çiftçilik, Sağlık, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangınlarda Anızın Önemi Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:51:38. #7.12#
SON DAKİKA: Yangınlarda Anızın Önemi Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.