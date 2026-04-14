Yangınlarla Mücadelede İkili Vardiya Çağrısı

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edilebilmesi için "ikili vardiya" sistemine geçilmesi gerektiğini belirterek, mevcut 15 bin kişilik yangın işçisi kadrosunun iki katına çıkarılması çağrısında bulundu.

Öz Orman-İş Sendikası tarafından düzenlenen 57. Temsilci Eğitim Programı'nın açılış töreni Ankara'daki bir otelde yapıldı.

Törende konuşan sendikanın Genel Başkanı Settar Aslan, eğitim bilincini artırmak durumunda olduklarını dile getirerek, "Bizim yaptığımız iş ağır ve tehlikeli, çünkü ateşle savaşıyorsunuz. Her insanın yapacağı bir şey değil. Bu nedenle yangınlarla mücadelede bilinç düzeyini artırmamız lazım." dedi.

Aslan, "Burada işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi vereceğiz. Toplu iş sözleşmesi, iş kanunu, bununla ilgili hükümlere ilişkin kendi hukuk müşavirlerimiz bir eğitim çalışması yapacak. Üçüncüsü de Türkiye ve etrafındaki gelişmeler, Ukrayna Savaşı, Suriye, İran, Irak, Amerika, bu savaşların Türkiye'ye etkileri nelerdir? Türkiye bu noktada nasıl yol yürümelidir? Bu konuyla ilgili de toplumu daha duyarlı hale getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Yeşil vatanın korunması ikili vardiyayla yapılmalı." ifadesini kullanan Aslan, helikopter, arazöz ve ilgili araçların yeterli olduğunu ancak bu araçları kullanacak insan gücünün yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Aslan, mevcut çalışan sayısı kadar daha personele ihtiyaç olduğunu belirterek, "Burası ikili vardiya sistemine geçmeli. Şu anda 15 bine yakın personelle yangınla mücadele ediyoruz. Bir o kadar daha ihtiyaç var. Çünkü ikili vardiyaya geçmediğimiz zaman işçi kaydırımı yapıyoruz." dedi.

Mevcut çalışma şartlarının, personelin sosyal hayatını engellediğini vurgulayan Aslan, "Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede ikili vardiya sistemine geçmelidir. Bunun için de şu anda aktif çalışan yangın işçisi kadar işçiye ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.