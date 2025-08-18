Yangınzede Aileye Belediye Desteği

Seydişehir ilçesinde çıkan yangında evleri zarar gören aileye belediye yardımda bulundu.
Alaylar 1 Mahallesinde yangında zarar gören ev, belediye ekiplerinin desteğiyle yenilendi.
Aileyi evlerinde ziyaret eden Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Belediyecilik sadece alt yapı ve üst yapı çalışmalarından ibaret değildir. Darda olan, sıkıntıda olan her vatandaşımızın yanındayız. Hangi zor durumda olurlarsa olsunlar, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
