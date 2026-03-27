Yapay Zeka ile Animasyon Yarışması

27.03.2026 11:25
Öğrenciler, Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı için animasyon filmi yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1500'üncü yıl dönümü dolayısıyla hayata geçirilecek "Yapay Zeka ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi" kapsamında düzenlenecek yarışmayla, öğrenciler kendi animasyon filmlerini hazırlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı işbirliğinde Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1500'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Yapay Zeka ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi" hayata geçiriliyor.

Proje, öğrencileri dijital dünyanın "pasif tüketicileri" olmaktan çıkarıp yapay zeka destekli araçlarla kendi animasyon filmlerini üreten aktif içerik geliştiricilerine dönüştürmeyi hedefliyor.

Ortaokul ve lise düzeylerinde tüm okul türlerine yönelik olarak hazırlanan ve 10 bin öğrencinin katılacağı proje, "eğitim", "üretim", "yarışma" ve "ödüllendirme" başlığında dört aşamadan oluşuyor.

Öğrencilerin bireysel başvuru yapabilecekleri proje kapsamında eğitimler, çocukların hiçbir ön bilgiye sahip olmalarını gerektirmeyen temel düzeyden başlayarak teknoloji dünyasına adım atabilmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Eğitim içeriğinde prompt yazma, görsel oluşturma, poster ve infografik hazırlama, beste ve klip üretimi, senaryo yazma, çizgi roman ve çizgi film animasyon hazırlama konuları yer alıyor.

Eğitimler aracılığıyla çocukların analitik düşünme, problem çözme, araştırma ve disiplinler arası bağlantı kurma gibi akademik becerilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, öğrencilere dijital araçları etkin ve bilinçli kullanma yetkinliği kazandırılmasının da hedeflendiği projede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu pedagojik altyapı ile geliştirildi.

Dijital okuryazarlıkları geliştirilecek

"Yapay Zeka ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi", öğrencilerin yapay zeka teknolojilerinin sunduğu imkanlarla animasyon filmi yapma becerisi kazanmalarını sağlayarak üretkenlikleri ve dijital okuryazarlıklarını geliştirecek."

Yapay zekanın doğru ve bilinçli kullanıldığında üretkenliği artıran, düşünme süreçlerini derinleştiren ve öğrenmeyi daha anlamlı hale getirme imkanı sunacak proje, teknolojinin teknik bir araç olmasının yanı sıra, değer üretimi için de kullanılabileceği konusunda öğrencileri bilinçlendirecek.

İçerikler "Peygamberin Hayatı" ders kitaplarından hareketle üretilecek

Öğrenciler, 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Peygamberimizin Hayatı" ders kitaplarından seçilen nitelikli metinleri okuyarak içerik üretecek.

Öğrencilerin Hz. Muhammed'in hayatını anlamaya yönelik okuma ve düşünme sürecinden geçeceği proje, teknolojinin değer üretimi için de kullanılabileceğini göstermesi bakımından önem taşıyor.

Eğitimler 1 Nisan'da, proje teslimleri ise 10 Mayıs'ta başlayacak

Her katılımcının, kendi okulundan gönüllü bir danışman öğretmeni olacağı projede, eğitim modüllerini tamamlayan ve yüzde 80 başarı puanına ulaşan öğrenciler yarışmaya başvuru yapabilecek.

Eğitimlerin ardından düzenlenecek animasyon film ve beste/video klip yarışması, çocukların ürettikleri eserleri sergilemeleri için önemli bir platform sunacak.

1 Nisan'da başlayacak eğitimler, 1 Mayıs'a kadar sürecek. Yarışma kapsamında proje teslimleri 10 Mayıs'a devam edecek. Ödül töreni ise 11 Haziran'da yapılacak.

Her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere umre ödülü verilecek.

Yarışmaya başvurular, "1500yil.com" adresinden yapılabilecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco’dan alkış alan hareket Tedesco'dan alkış alan hareket
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

11:55
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
