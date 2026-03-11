Yapay Zeka Konferansı YTÜ'de Gerçekleşti - Son Dakika
Yapay Zeka Konferansı YTÜ'de Gerçekleşti

11.03.2026 17:51
YTÜ'de düzenlenen konferansta Ruhi Sarıkaya, yapay zekanın geleceği ve ABD-Çin rekabetini değerlendirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) "Yapay Zekada Yeni Dönüşüm" başlıklı konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansta Amazon Alexa Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Ruhi Sarıkaya, yapay zekanın geleceği, küresel teknoloji rekabeti ve girişimcilik ekosistemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sarıkaya, konferansta yaptığı konuşmada, ABD'nin yapay zekayı varoluşsal bir mesele olarak gördüğünü, hükümetin bu alanda hızlı ilerlemeyi destekleyen bir yaklaşım benimsediğini çünkü yapay zekayı kim kazanırsa dünyayı onun yönlendireceği düşüncesinin var olduğunu kaydetti.

ABD'nin çip ambargosu uyguladığı Çin'in yapay zekada çok hızlı ilerlediğini belirten Sarıkaya, "Çin'in geliştirdiği modeller, Amerika'nın yaklaşık 9 ay gerisinde. Çin bu alanda çok güçlü bir şekilde ilerliyor ancak Çin'in karşılaştığı en büyük darboğaz ileri çip teknolojisi. 10 sene içinde ABD'yi yakalayacak çipler inşa edebilirler." değerlendirmesini yaptı.

Bugün ileri seviyedeki bir yapay zeka modelini eğitmenin maliyetinin 1 milyar doların üzerine çıktığını vurgulayan Sarıkaya, "Türkiye gibi ülkelerde yapay zeka farkındalığı yeni yeni oluşuyor. Gelecekte şu soru önemli olacak. Kullandığımız yapay zeka sistemleri ne kadar Amerika ve Çin'e bağımlı?" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, yapay zeka sistemlerinin bilişsel görevlerdeki performansına da değinerek, araştırmacıların insan zihninin yaptığı görevleri ölçmek için kullanılan benchmark veri setleri üzerinden karşılaştırmalar yaptığını, konuşma tanıma, dil anlama, kodlama, matematik ve soru yanıtlama gibi birçok alanda yapay zeka sistemlerinin performansının insan seviyesini geçtiğini dile getirdi.

Yapay zeka ile insan zekası arasındaki ilişkiyi değerlendiren Sarıkaya, yaygın ancak eksik bir yaklaşımın yapay zekayı insan zekasının içinde daha küçük bir alan olarak konumlandırdığını, daha doğru modelin iki zekanın kesişen ancak aynı zamanda birbirinden bağımsız alanlara sahip olduğunu ifade etti.

Genel Yapay Zeka (Artificial General Intelligence-AGI) kavramına da dikkati çeken Sarıkaya, AGI'nin tüm bilişsel görevleri insan seviyesinde gerçekleştirebilen sistemler anlamına geldiğini belirtti.

Geçmişte bu hedefe ulaşmanın onlarca yıl uzakta görüldüğünü hatırlatan Sarıkaya, son gelişmelerin tahminleri dramatik biçimde değiştirdiğini belirterek, "Deep learning gelişmeden önce yapılan tahminlerde genel yapay zekaya ulaşmak için ortalama 80 yıl gibi süreler konuşuluyordu. GPT-3 ve benzeri büyük modellerin ortaya çıkmasıyla bu tahminler hızla aşağı indi. Bugün bazı analizler AGI'ye 2–5 yıl içinde ulaşılabileceğini söylüyor. Benim kişisel tahminim ise 2030 civarı." ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Programda, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik de katıldı.

Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

