"Mesihim" diyen şahsa zabıta ayarı! Hepsini elleriyle sildi, sosyal medyanın diline düştü

Karabük'te kendisinin "Mesih" olduğunu iddia eden 61 yaşındaki şahsın evinin çatısına ve önündeki çitlere yazdığı yazılar, polis ve zabıta ekiplerinin kontrolünde kaldırıldı.

EVİNE "İSA, MESİH, PEYGAMBER" YAZDI

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahalle Bağlar Sokak'ta M.D. (61) isimli şahsın ikamet ettiği evin çatısına ve çevresine "Peygamber' "66", "Mesih", "İsa" ve "35" gibi çeşitli yazılar yazıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, görüştükleri ev sahibi M.D.'den söz konusu yazıları kaldırmasını talep etti.

HEPSİNİN ÜZERİNİ TEK TEK BOYADI

Şahıs "Buradaki peygamber yazısının, dünyaya, topluma ve insanlığa ne zararı var?" dedi. Zabıtaların uyarıları üzerine M.D. kapısının iki yanında bulunan "peygamber" yazısını beyaz boya ile boyadı. Çitlerin üzerinde yazan "Mesih, İsa" gibi yazıların da sprey boyayla üzerini kapattı.

"CİHAT ÇAĞRISI" YAPTI

M.D., Allah tarafından kendisine tebliğ yapıldığını söyledi. Erzurum'un İspir ilçesinde yaşandığını öne sürdüğü bir olayın ardından ailelerinin takip altına alındığını iddia eden M.D., kendisinin kamuoyunda bilinen bazı isimlerle ilgisinin olmadığını söyledi. Vatandaşlardan herhangi bir şikayet olmadığını ve bazı kişilerin kendisini tebrik ettiğini öne süren M.D., insanlara tebliğde bulunduğunu, "cihat" çağrısı yaparken bunun şiddet içeren bir anlam taşımadığını, en büyük mücadelenin kalem ve sözle yapılan mücadele olduğunu söyledi.

5-8 YIL ÖNCE KESİNLİK KAZANMIŞ

Küçük yaşlardan itibaren ailesinin çevresinin kuşatıldığını düşündüğünü aktaran M.D., Mesihlik iddiasının yaklaşık 5 ila 8 yıl önce kesinlik kazandığını ileri sürdü. M.D., farklı dinlere mensup insanların "Mesih İsa'yı beklediğini" ve kendisinin de bu kişi olduğunu iddia etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Sosyal medyada kullanıcılar zaman zaman "Mesihim" diyen insanların çoğaldığına dikkat çekerek yapılanları "din sömürüsü" olarak nitelendirdi. Olaya ilişkin kullanıcılardan gelen yorumlardan bazıları şöyle: