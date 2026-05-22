İzmir Buca\'da 33 kedi ölü bulundu, soruşturma başlatıldı

22.05.2026 09:50
İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerleri önünde 33 kedinin ölü bulunması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında inceleme sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine bölgeye ekip sevk edilerek inceleme başlatıldığı belirtildi.

"OLAYIN TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILMASI GEREKİYOR"

Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Cadde üzerindeki çöp konteynerleri önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında derhal soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

