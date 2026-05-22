Bertuğ Yıldırım baba oluyor! Eşi karnı burnunda poz verdi

RAMS Başakşehir’de forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile model Oriana Correia Gomis’ten mutlu haber geldi. Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren ünlü çiftin anne-baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.
Futbol kariyerini Süper Lig’de RAMS Başakşehir formasıyla sürdüren Bertuğ Yıldırım, özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi. Milli futbolcu, model Oriana Correia Gomis ile geçtiğimiz yıl evlenmişti.
Ünlü çiftin şimdi ise ilk bebeklerini beklediği ortaya çıktı. Anne-baba olmaya hazırlanan ikilinin heyecanlı olduğu öğrenildi. Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomis’in birlikte verdiği mutluluk pozu büyük ilgi gördü. Çiftin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Ünlü çiftin bebek haberi sonrası çok sayıda tebrik mesajı geldi. Futbol ve magazin dünyasından birçok isim çifte iyi dileklerini iletti.
Bertuğ Yıldırım ile Oriana Correia Gomis’in ilk kez anne-baba olma heyecanı yaşadığı belirtildi. Çiftin mutluluğu takipçilerinin de dikkatini çekti.
