ABD\'den İran\'a tuhaf misilleme! Süleymani’nin yeğeni ve kızı Gözaltında

ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı komutan Kasım Süleymani’nin yeğeni Hamideh Soleimani Afshar ile kızının yeşil kartlarını iptal ederek gözaltına aldı.

ICE BİRİMİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDILAR

ABD federal makamları, Hamideh Soleimani Afshar ve kızının yasal daimi ikamet statülerinin (yeşil kart) iptal edilmesinin ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Los Angeles’ta yaşadığı belirtilen Afshar ve kızının, sosyal medya hesaplarında İran rejimine destek içerikleri paylaşmaları nedeniyle incelemeye alındığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kararıyla oturma izinleri iptal edilen anne-kızın, federal ajanlar tarafından yakalandığı ve halen ICE gözetiminde tutulduğu bildirildi.

ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İŞLEM

Bakanlık açıklamasında, söz konusu kararın ABD’nin ulusal güvenlik politikaları kapsamında alındığı vurgulandı. Yetkililer, Afshar’ın İran rejimini destekleyen paylaşımlar yaptığını ve bu nedenle statüsünün sona erdirildiğini belirtti.

ABD makamları, iki ismin sınır dışı edilme sürecinin devam ettiğini ancak sürece ilişkin detayların henüz paylaşılmadığını kaydetti.

GERİLİMİN GÖLGESİNDE GELEN ADIM

Gözaltı kararı, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi. Hamideh Soleimani Afshar, 2020 yılında ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği saldırıda öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani’nin yeğeni olarak biliniyor.

Washington yönetiminin son dönemde İran bağlantılı isimlere yönelik göçmenlik statüsü iptalleri ve sınır dışı işlemlerini artırdığı dikkat çekiyor.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Kasım Süleymani, İran’ın en etkili askeri ve siyasi figürlerinden biriydi.

1957 doğumlu olan Süleymani, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı olarak görev yaptı. Kudüs Gücü, İran’ın yurt dışındaki askeri ve istihbari operasyonlarını yöneten özel bir birimdir. Süleymani, özellikle Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’de İran’ın nüfuzunu artıran operasyonların başındaki isim olarak biliniyordu.

Orta Doğu’daki birçok silahlı grup ve milis yapıyla bağlantılı olması nedeniyle ABD tarafından “terör faaliyetlerini yöneten kilit isimlerden biri” olarak tanımlandı. İran’da ise “ulusal kahraman” olarak görülüyordu.

Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Bu olay, ABD ile İran arasında ciddi bir gerilime yol açtı ve iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren en kritik gelişmelerden biri oldu.