ABD\'den İran\'a tuhaf misilleme! Süleymani’nin yeğeni ve kızı Gözaltında
05.04.2026 13:18
ABD, Trump'ın emriyle düzenlenen suikastta öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani’nin yeğeni Hamideh Soleimani Afshar ile kızının yeşil kartını ulusal güvenlik gerekçesiyle iptal ederek gözaltına aldı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle incelemeye alınan anne-kızın ICE gözetiminde tutulduğu ve sınır dışı sürecinin devam ettiği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı komutan Kasım Süleymani’nin yeğeni Hamideh Soleimani Afshar ile kızının yeşil kartlarını iptal ederek gözaltına aldı.

ICE BİRİMİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDILAR

ABD federal makamları, Hamideh Soleimani Afshar ve kızının yasal daimi ikamet statülerinin (yeşil kart) iptal edilmesinin ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Los Angeles’ta yaşadığı belirtilen Afshar ve kızının, sosyal medya hesaplarında İran rejimine destek içerikleri paylaşmaları nedeniyle incelemeye alındığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kararıyla oturma izinleri iptal edilen anne-kızın, federal ajanlar tarafından yakalandığı ve halen ICE gözetiminde tutulduğu bildirildi.

ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İŞLEM

Bakanlık açıklamasında, söz konusu kararın ABD’nin ulusal güvenlik politikaları kapsamında alındığı vurgulandı. Yetkililer, Afshar’ın İran rejimini destekleyen paylaşımlar yaptığını ve bu nedenle statüsünün sona erdirildiğini belirtti.

ABD makamları, iki ismin sınır dışı edilme sürecinin devam ettiğini ancak sürece ilişkin detayların henüz paylaşılmadığını kaydetti.

GERİLİMİN GÖLGESİNDE GELEN ADIM

Gözaltı kararı, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi. Hamideh Soleimani Afshar, 2020 yılında ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği saldırıda öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani’nin yeğeni olarak biliniyor.

Washington yönetiminin son dönemde İran bağlantılı isimlere yönelik göçmenlik statüsü iptalleri ve sınır dışı işlemlerini artırdığı dikkat çekiyor.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Kasım Süleymani, İran’ın en etkili askeri ve siyasi figürlerinden biriydi.

1957 doğumlu olan Süleymani, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı olarak görev yaptı. Kudüs Gücü, İran’ın yurt dışındaki askeri ve istihbari operasyonlarını yöneten özel bir birimdir. Süleymani, özellikle Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’de İran’ın nüfuzunu artıran operasyonların başındaki isim olarak biliniyordu.

Orta Doğu’daki birçok silahlı grup ve milis yapıyla bağlantılı olması nedeniyle ABD tarafından “terör faaliyetlerini yöneten kilit isimlerden biri” olarak tanımlandı. İran’da ise “ulusal kahraman” olarak görülüyordu.

Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Bu olay, ABD ile İran arasında ciddi bir gerilime yol açtı ve iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren en kritik gelişmelerden biri oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • SIDDIK ÇETİN SIDDIK ÇETİN:
    Şimdi bunlar kasım süleymani nin yeğeni ve kızı mı? Biri açıklama yapsın 50 1 Yanıtla
    Turuncu Tonu Turuncu Tonu:
    Muslumanlar dinin hakikati ile tanisiyor diyen avanak. Topunuzun ayagi burda kayiyor. Bozuk olan yol degil yolda yurumeye calisandir bunu asla unutma. Sen kendine bak. Yuruyebileni kolay kolay gormezsin ucmustur o zaten. Gorsende nefsin bir kulp takar sana yine bozuk gorunur. 26 0
    cpvh2mg7yk cpvh2mg7yk:
    Müslümanlar dinin hakikatleriyle tanışıyor ?????? 10 15
    Ali Aslan Ali Aslan:
    Süyleymaninin kizinin adi zeynep süleymani nete yaz bulursun bu haberin kaynagi ilcinc :) 5 1
    Mehmet Arslan Mehmet Arslan:
    beğendin mi? trooo 1 0
    Muhammed Gönülaçar Muhammed Gönülaçar:
    yeğeninin kızı diyor okuma engelli arkadaşların bilgisine 1 0
    Ali Kublay Ali Kublay:
    İran'ı bunlar yönetsin 1 0
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Şehid Kasım Süleymani'nin ailesinden açıklama geldi, bu şahısların hiç bir yakınlığı yoktur diye... 1 0
  • 20040951 20040951:
    ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi.. şimdi İran'da baş örtüsü modelleri bakarlar 10 0 Yanıtla
  • Sınan uste Sınan uste:
    amacıniz ne bu resimle alakalari ne 4 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    kasım düleymaninin kızı dindar ve kara çarşaflıdır bunlar akrabaları olabilir alaka kurmaya gerek yok bence. 3 1 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Dindar olduğunu DİNDARMETRE ile mi ölçtünüz? 0 0
  • Evren Evren:
    taş gibiler 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
