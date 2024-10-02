Yapay Zeka Odaklı İnternet Zirvesi

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BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Kasım ayında düzenlenecek 2024 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi, yapay zeka konusuna odaklanacak.

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre zirve sırasında Küresel Kalkınma İnisiyatifi çerçevesinde koordineli dijital ve yeşil kalkınma, dijital ekonomi, yapay zeka teknolojik inovasyon ve yönetişimi gibi konularda 20'den fazla alt forum düzenlenecek.

Organizatörler, zirve sırasında Dünya İnternet Konferansı tarafından yapay zeka konusunda özel bir komite kurulacağını söyledi.

Bu yılki etkinlikte küresel internet sektörüne ve ilgili sektörlere önemli katkılarda bulunan birey ve işletmeleri onurlandırmak üzere Dünya İnternet Konferansı Seçkin Katkı Ödülü gibi yeni etkinlikler de yer alacak.

Zirve, 19-22 Kasım tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde gerçekleştirilecek.