Yapay Zeka ve Telif Hakları Sempozyumu

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Anadolu Ajansı (AA) ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "2. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka" sempozyumunda, yapay zekanın basında kullanımının yol açtığı sorunların telif hukuku boyutu konuşuldu.

Üniversitenin güney kampüsündeki Albert Long Hall binasında düzenlenen sempozyumun "Haber Üretiminde Yapay Zeka-Medya-Telif Üçlemesi" başlıklı son oturumunda, Queen Mary University of London'dan Prof. Dr. Guido Westkamp, "Yapay zekanın basında kullanımının yol açtığı sorunların telif hukuku boyutu"na dair sunum yaptı.

Westkamp, yapay zeka ve telif hakları konusunda ilişkilerden bahsederek yapay zeka çıktılarının, sanat özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi haklar açısından nasıl değerlendirileceğini tartıştı.

Eğlence sektöründe telif hakkı meselesinde şirketlerin dijital platformların sorumlu tutulması gerektiğini söylediğini aktaran Westkamp, telif hakları konusunda yapılan tartışmalara dikkati çekti.

Westkamp, dijital platformlarda içeriklerin yapay zeka veya insanlar tarafından oluşturulduğunun açıkça belirtilmesi gerektiğini vurgulayarak, yapay zekanın ifade özgürlüğü veya medya özgürlüğüne dair fikir beyan edip edemeyeceğini sorguladı.

Yapay zekanın geriye dönük işlediğine işaret eden Westkamp, "Yapay zeka herhangi bir konuda çığır açabilir mi? Yapay zeka yeni bir hareket başlatabilir mi? Yeni bir müzik veya ifade üretebilir mi?" soruları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Westkamp, gerçek sanat eserlerinin duygu uyandırdığını, yapay zeka eserlerinde ise bunu göremediğini söyledi.

Sanatçıların göz ardı edilmesi halinde yapay zekanın onların yerini alabileceğini belirten Westkamp, böyle bir durumda bu sistemin sadece kendisini besleyeceğini ve distopik bir sonucun ortaya çıkacağını dile getirdi.

Westkamp, yapay zeka sistemlerinin eğitiminin telif hakkı korunan materyallerle yapılıp yapılamayacağının henüz bilinmediğini kaydetti.