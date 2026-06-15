Yapıcıoğlu'ndan Başsağlığı Ziyareti

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ağabeyi vefat eden Kürdistan İslami Birlik Partisi Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin'i arayarak taziyelerini iletti.

HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, ağabeyi vefat eden Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Genel Sekreteri Sayın Selahaddin Bahaddin'i arayarak taziyelerini iletti. Hüseyin Muhammed Bahaddin'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Yekgirtu camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.