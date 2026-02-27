Yapraklı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile ana sınıfında öğrenim gören çocuğu bulunan annelerin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.