Yapraklı'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapraklı'da Eğitime Kar Engeli

27.02.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapraklı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim 1 gün tatil edildi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile ana sınıfında öğrenim gören çocuğu bulunan annelerin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapraklı'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü Katilleri tanıdık çıktı Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
AYM Başkanı’ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi AYM Başkanı'ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu’na ilginç soru Dakikalarca anlayamadı Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Üniversite öğrencilerine af geliyor İşte detaylar Üniversite öğrencilerine af geliyor! İşte detaylar

10:47
Osimhen’in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı Okan Buruk duruma el koydu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu
10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:27
Fener maçında satılan sosisliye bakın
Fener maçında satılan sosisliye bakın
10:24
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
09:52
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı İşte her şeyi başlatan görüntü
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 11:00:46. #7.12#
SON DAKİKA: Yapraklı'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.