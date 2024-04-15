Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası, geniş çayırlarında otlayan yılkı atları ve kar sularının doldurduğu göletleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.
İlkbaharla doğanın uyandığı yaylada, beyaz örtü yerini yeşile ve çiçek renklerine bıraktı.
Sarıçam, karaçam, köknar, ardıç ağaçlarının geniş çayırların etrafını sardığı yaylada, yılkı atları özgürce dolaşıyor.
Eriyen kar sularıyla su seviyesi yükselen göletleriyle ayrı bir güzelliğe bürünen yaylayı ziyaret edenler bisiklet sürüp, doğa yürüyüşü ve piknik yaparak manzaranın tadını çıkarıyor.
Fotoğraf tutkunları yayladaki farklı çiçek türlerini keşfederek doğal güzellikleri kaydediyor.
Temiz havası ve geniş düzlükleri bulunan Yapraklı Yaylası, kamp yapmak isteyen ziyaretçileri de cezbediyor.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'daki Yapraklı Yaylası Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor - Son Dakika
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