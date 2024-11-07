Yaralı Pelikanlar Doğaya Salındı

Karaman'da yaralı halde bulunan 2 pelikan tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, Merkeze bağlı Boyalı köyü ve Ayrancı ilçesi Höyükburnu köyü yakınlarında yaralı halde 2 pelikan buldu.
Ekipler, yaralı pelikanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Ayrancı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.
Veteriner hekimlerce tedavisi yapılan pelikanlar doğal ortamlarına salındı.
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