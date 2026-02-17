HATAY'ın İskenderun ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı tilki, tedaviye alındı.
Akşam saatlerinde İskenderun-Arsuz kara yolu yakınında vatandaşlarca yaralı tilki bulundu. Araç çarpması sonucu yaralandığı düşünülen tilki, hayvanseverler tarafından bulunduğu yerden alınarak Arsuz Belediyesi'ne bağlı hayvan hastanesine götürüldü. Yaralı tilkinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Yaralı Tilki İskenderun'da Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
