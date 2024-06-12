Yaralılardan Yaşar Atay Hayatını Kaybetti

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YARALILARDAN YAŞAR ATAY HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'de U.Y.'nin tabanca ile ateş ederek ağır yaraladığı Yaşar Atay (66), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Atay'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayın şüphelisi U.Y. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Kavgada U.Y. tarafından bıçakla yaralandığı öğrenilen Durmuş K.'nın tedavisinin devam ettiği bildirilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.