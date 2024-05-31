Yargıtay, Adana'daki terör saldırısında 5 sanığın hapis cezalarını onadı - Son Dakika
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Yargıtay, Adana'daki terör saldırısında 5 sanığın hapis cezalarını onadı

Yargıtay, Adana\'daki terör saldırısında 5 sanığın hapis cezalarını onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Adana Valiliği otoparkına park edilen bombalı aracın patlatılması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 33 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin açılan davada, PKK terör örgütünün Akdeniz metropol sorumlusu Eyüp Çelik'in de bulunduğu 5 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. 11 sanığın cezaları ise fazla bulunup bozuldu.

31.05.2024 15:01
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YARGITAY 3'üncü Ceza Dairesi, Adana Valiliği otoparkına park edilen bombalı aracın patlatılması sonucu 2 kişinin öldüğü 33 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin açılan davada aralarında PKK terör örgütünün Akdeniz metropol sorumlusu Eyüp Çelik'in de bulunduğu 5 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. 11 sanığın cezaları ise fazla bulunup bozuldu.

Adana Valiliği otoparkı içerisinde park halinde bulunan 33 KKP 24 plakalı bomba yüklü araç 24 Kasım 2016'da sabah saatlerinde patlatıldı. Patlamada Kadir Kırbaş ve Gökhan Aygül hayatını kaybederken, çoğu valilik personeli 33 kişi de yaralandı. Terör saldırısının ardından Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan sanıklardan terör örgütü PKK'nın Akdeniz metropol sorumlusu 'Halo Dayı' kod adlı Eyüp Çelik, Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan da 992'şer yıl hapis cezasına mahkum edildi. 13 sanık da çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Sanık avukatlarının kararlara itiraz etmesi üzerine Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'ne gönderilen dava dosyasında temyiz incelemesi tamamlandı. Ceza Dairesi, Çelik, Vural ve Taşdelen'e verilen hapis cezaları ile 30,5 yıl hapis cezasına mahkum edilen Dindar Kaplan ile 10 yıl hapse mahkum edilen Hasan Bağış'a verilen cezaları onadı.

Ceza dairesi, diğer sanıklar Hasan Vural, İbrahim Ortaç, Bedriye Tan, Mehmet Çelik, Murat Tan, Mülkiye Tekin, Sultan Tan, Selahattin Ortaç, Zahir Yeşilgöz, Sultan Tan ve Vedat Bağış'a 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen 5 ila 28 yıl arasındaki hapis cezalarını ise fazla bulup bozdu. Ceza Dairesi, bozma kararında 11 sanığa verilen hapis cezalarında dosya kapsamına ve hakkaniyete uygun makul bir indirim yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Adana Valiliği'ne bombalı aracı park edip patlattıktan sonra taksi ile kaçan terörist Çiçek Karabulut, Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilmiş, yargılama sürecinde dosyası düşmüştü.

Kaynak: DHA

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