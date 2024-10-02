Yargıtay'da Yeni Üyeler Seçildi

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YARGITAY'da 16 üyenin emekliye ayrılmasının ardından 8 yeni isim Yargıtay üyeliğine seçildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yapılan seçim sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Yargıtay üyesi oldu. Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

HSK'da genel kurul toplantısında yapılan seçimle ayrıca İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul BAM üyesi Murat Boylu, İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan, Yargıtay'a seçilen diğer yeni üyeler oldu. Ahmet Cüneyt Yılmaz, Cengiz Aydemir ve Burakhan Melikoğlu da yeni seçilen Danıştay üyeleri oldu.

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya BAM Cumhuriyet Savcısı Semih Akgün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Sezgin Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Hazar Turan Alim İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı, İstanbul 1'inci Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına atandı.