Yargıtay'da Yeni Üyeler Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yargıtay'da Yeni Üyeler Seçildi

Yargıtay'a 8 yeni üye seçilirken, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek İstanbul Başsavcısı oldu.

02.10.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YARGITAY'da 16 üyenin emekliye ayrılmasının ardından 8 yeni isim Yargıtay üyeliğine seçildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yapılan seçim sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Yargıtay üyesi oldu. Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

HSK'da genel kurul toplantısında yapılan seçimle ayrıca İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul BAM üyesi Murat Boylu, İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan, Yargıtay'a seçilen diğer yeni üyeler oldu. Ahmet Cüneyt Yılmaz, Cengiz Aydemir ve Burakhan Melikoğlu da yeni seçilen Danıştay üyeleri oldu.

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya BAM Cumhuriyet Savcısı Semih Akgün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Sezgin Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Hazar Turan Alim İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı, İstanbul 1'inci Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılığı, Akın Gürlek, Başsavcı, İstanbul, Yargıtay, Politika, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay'da Yeni Üyeler Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:24:46. #1.11#
SON DAKİKA: Yargıtay'da Yeni Üyeler Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement