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Yargıtay'dan Tazminat Kararı

İtalya Yargıtayı, düzensiz göçmenlerin gemide bekletilmesi nedeniyle hükümete tazminat ödemesini hükmetti.

07.03.2025 17:16
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İtalya'da Yargıtay, 2018 yılında Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin, dönemin hükümet politikası doğrultusunda 10 gün boyunca İtalyan Sahil Güvenlik gemisinde bekletilmesi nedeniyle hükümeti tazminat ödemeye mahküm etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ağustos 2018'de İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Diciotti gemisindeki göçmenleri, dönemin Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin uyguladığı "kapalı liman" politikası nedeniyle karaya yanaştırmamasına ilişkin yargı süreci bugün hükümet aleyhine sonuçlandı.

Yargıtay, Diciotti gemisinden inmelerine izin verilmeyen göçmenlerin yaptığı temyiz başvurusunu değerlendirerek, İtalyan hükümetini, mültecileri kişisel özgürlüklerinden mahrum bıraktığı gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum etti.

Yüksek mahkeme, tazminat miktarına karar vermesi için davayı alt derece mahkemeye geri gönderdi.

Karara tepkiler

Yargıtay'ın bu kararı, bugün halihazırda görevde olan ve düzensiz göç karşıtlığıyla bilinen sağ koalisyon iktidarının tepkisini çekti.

Başbakan Giorgia Meloni, X platformunda yaptığı paylaşımda, Yargıtay'ın bu kararının tartışmalı bir zarar varsayımına dayandığını savunarak, "Esasen, bu kararın bir sonucu olarak Hükümet, İtalya'ya yasadışı olarak, yani İtalyan Devleti yasalarını ihlal ederek girmeye çalışan kişilere, vergi ödeyen dürüst İtalyan vatandaşlarının parasıyla tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Vatandaşları kurumlara yaklaştıran kararların bunlar olduğuna inanmıyorum. Üstelik, gerçekten yapılması gereken pek çok şeye yeterli kaynağımız yokken, bu tür şeylere para harcamak zorunda kalmak benim için oldukça hayal kırıklığı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne diyeceğimi bilmiyorum, hükümetin görevinin ulusal sınırları korumak olduğuna inanıyorum ancak tüm kaçak göçmenler böyle bir tazminat talep ederse devlet kasasını iflas ettiririz. Bu benim katılmadığım bir karar, yasal dayanağını da kabul etmiyorum." dedi.

O dönemde hükümette Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan, şu anda ise Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olan Salvini'nin partisi Lig, yüksek mahkemenin kararına "Yargıçlar, düzensiz göçmenleri çok seviyorlarsa tazminatı onlar ödesin." şeklinde tepki gösterdi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, Başbakan Meloni'ye "Birtakım başarısızlıkları örtmek için yargıçlara saldırma" sözleriyle yanıt verdi.

Diciotti gemisi, 16 Ağustos 2018'de Malta'ya girişleri reddedilen aşırı kalabalık bir tekneden 190 göçmeni almış, bunlardan 13'ü sağlık sorunları nedeniyle hemen Lampedusa'ya götürülmüştü. Gemide kalan diğer 177 kişi ise o dönemdeki İtalyan hükümetince 10 gün boyunca Diciotti gemisinde bekletilmişti. Göçmenleri gemide beklettiği için Salvini hakkında fezleke hazırlansa da, parlamentodaki o dönemdeki çoğunluk yargılamaya onay vermemişti.

Kaynak: AA

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