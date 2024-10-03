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Yargıtay ve Danıştay'a Yeni Atamalar

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atamalar yapıldı, Marmaraereğilisi yargı alanı değişti.

03.10.2024 01:11
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RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine atamalar gerçekleşti.

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararına göre, boş bulunan Danıştay üyeliklerine Ankara BİM Daire Başkanı Cengiz Aydemir, İstanbul BİM Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz ve Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu seçildi. Ayrıca Yargıtay Birinci Başkanlığının 16 Yargıtay üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı gereğince 8 üye ataması yapıldı. Buna göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul BAM Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul BAM Başkanı Murat Boylu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çağlak, İstanbul Anadolu ACM Başkanı Cengiz Doğan ve HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala'nın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verildi.

'MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİ ÇORLU AĞIR CEZA MAHKEMESİ YARGI ALANINA BAĞLANDI'

Resmi Gazete'de yer alan karar ile birlikte, Hakimler ve Savcılar Genel Kurulunda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Marmaraereğlisi ilçesinin Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanması teklifi görüşüldü. Karara göre Marmaraereğlisi ilçesinin coğrafi durumu ve Çorlu ilçesine ulaşım imkanı göz önüne alınarak teklif kabul edildi. Karar ise 15 Ekim tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Kaynak: DHA

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