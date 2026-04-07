Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Tutuklama
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Tutuklama

07.04.2026 09:36
Jandarma, 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 16 kişiyi tutukladı. 332 milyon lira hesap hareketi tespit edildi.

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Batman merkezli 6 ilde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik  düzenlenen operasyonlarda 332 milyon lira hesap hareketi bulunan 16 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Batman merkezli 6 ilde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 332 milyon lira hesap hareketi bulunan 16 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin, "internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesapları ile uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaptıklarının" tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika
