Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Şüpheli
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Şüpheli

20.05.2026 10:13
7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 7 ilde eş zamanlı "PAYMIX-4" operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Gürlek, operasyon kapsamında 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulduğunu, 657 banka ve kripto para hesabının bloke edildiğini açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında operasyonun sabah saatlerinde 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Gürlek, soruşturmada yasa dışı bahis sitelerine yönelik panel erişimleri, kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilen para transferleri ve dijital izlerin takip edildiğini aktardı.

96 MAL VARLIĞINA EL KONULDU, 657 HESAP BLOKE EDİLDİ

Operasyon kapsamında 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını bildiren Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulduğunu, ayrıca 61 kişiye ait 657 banka ve kripto para hesabının bloke edildiğini kaydetti.

Gürlek, "Bu operasyon; Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız arasındaki sarsılmaz koordinasyonun, adli tıp, siber istihbarat ve MASAK tabanlı mali analiz gücünün ulaştığı muazzam eş güdümü bir kez daha göstermiştir. Devletimiz, suç örgütlerinin finansal kanalları kurutmakta kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
