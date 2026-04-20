Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı
20.04.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın merkezli düzenlenen operasyonda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi, suç gelirleri kriptoyla aklandı.

Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirilmesi ve suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Hatay ve Erzincan'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, paravan internet siteleri üzerinden "pop-up" ve "popcent" olarak bilinen reklam yöntemleriyle kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdikleri tespit edildi.

Zanlıların, bahis sitelerinin davet, pazarlama ve finans birimlerini yönettikleri, suçtan elde edilen gelirleri kripto varlık cüzdanları aracılığıyla akladıkları ve toplam işlem hacminin 226 milyon 45 bin 60 lira olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Aydın, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:30:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.