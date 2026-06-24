Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 11 Zanlı Serbest

Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "yasa dışı bahis" suçu kapsamında gözaltına alınan A.B, H.A, H.Ö, M.Y, M.E, M.S, M.E.K, S.K, E.S, T.D. ve F.M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün, "yasa dışı bahis" suçu kapsamında kentte ikamet ettikleri tespit edilen ve banka hesaplarında toplam işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu belirlenen 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramada, yaklaşık 1 milyon lira, içerisinde 3. kişilere ait banka bilgilerinin olduğu not defteri, 2 laptop, 1 cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.