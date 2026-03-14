Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 24 Tutuklama

14.03.2026 16:19
Adana merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 24'ü tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Gaziantep ve Mersin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda hesaplarında 4,5 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 28 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda, şüphelilere ait 2 bin 251 banka ve 13 kripto varlık hesabı ile 34 farklı elektronik para ödeme kuruluşundaki hesaplara el konuldu.

Şüphelilerin, internet sitelerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları belirlendi.

Kaynak: AA

