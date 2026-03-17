Yasa Dışı Tütün Operasyonu: 337 Gözaltı - Son Dakika
Yasa Dışı Tütün Operasyonu: 337 Gözaltı

17.03.2026 15:39
79 ilde düzenlenen operasyonda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı, vergi kaybı önlendi.

İçişleri Bakanlığı, 79 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince yasa dışı tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere yönelik 79 ilde eş zamanlı operasyonların düzenlendiği belirtildi.

Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'nın da bulunduğu 79 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, 100 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiği ve 42 yasa dışı sigara imalathanesinin deşifre edildiği aktarıldı.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında 25 milyon 54 bin 198 boş makaron, 13 milyon 88 bin 920 doldurulmuş makaron, 148 bin 286 paket sigara, 23 bin 344 elektronik sigara, 9 bin 955 kilogram tütün mamulü, 11 bin 705 puro ve sigarillo ile yasa dışı sigara üretiminde kullanılan 173 sanayi tipi makaron doldurma makinesinin ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Tütün Operasyonu: 337 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yasa Dışı Tütün Operasyonu: 337 Gözaltı - Son Dakika
Advertisement
