Yasa Dışı Yollarla Kaçırılan 34 Afrika Gri Papağanı Kurtarıldı

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YASA dışı yollarla Afrika'dan İspanya'ya kaçırılan insan konuşmasını taklit etme yeteneği ile bilinen ve en çok ticareti yapılan kuş türü olan 34 adet Afrika Gri Papağanı kurtarılarak Turkish Cargo tarafından ücretsiz taşınarak doğal yaşam alanlarına teslim edildi.

Yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar yapan Wild at Life Derneği, Afrika'dan kaçak yollarla İspanya'ya götürülmüş gri papağanlarını kurtarmak için Turkish Cargo ile bir projeye imza attı. Orta Afrika'daki yağmur ormanlarına özgü Afrika gri papağanları, insan konuşmasını taklit etme yeteneği dolayısıyla en çok ticareti yapılan yabani kuşlar arasında yer alırken, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında listeleniyor.

TURKİSH CARGO PAPAĞANLARI ÜCRETSİZ TAŞIDI

Yasa dışı yollarla İspanya'ya kaçırılan Afrika Gri papağanları için İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı, Kongo Cumhuriyeti Orman Ekonomisi ve Çevre Bakanlığı, Wild at Life Derneği, Etoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırma Vakfı (FIEB), CITES İdari Otoritesi ve dünyaca ünlü Jane Goodall Enstitüsü (JGI) dahil olmak üzere çeşitli uluslararası otorite ve kuruluşların dahil olduğu bir iş birliği ile yürütüldü. İş birliği sonucu kaçırılan papağanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Bu kapsamda Turkish Cargo tarafından 34 gri papağanın 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı'ndan özel bir kafes ve veterinerler eşliğinde Kongo Point Noire Havalimanı'na ücretsiz taşıması gerçekleştirildi. Papağanlar Tchimpounga Doğa Koruma Alanı'nda gerçekleşecek rehabilitasyon süreçlerini tamamlayarak doğal yaşamlarına serbest bırakıldı.