Yaşar Güler, Uluslararası Savunma İşbirliklerini Görüşüyor

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov, Kenya Savunma Bakanı Roselinda Soipan Tuya ve Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Nguyen Thang ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Fuarı'nın ikinci gününde de görüşmelere devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, fuar için İstanbul'a gelen kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın bir diğer paylaşımında ise "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Fuarı için İstanbul'a gelen Kenya Savunma Bakanı Roselinda Soipan Tuya ile bir araya geldi. Her iki Bakan gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Savunma İş Birliği Anlaşması imzaladı. Bakan Güler sonrasında Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Nguyen Thang'i kabul etti" denildi.