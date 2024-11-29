Yaşlı Destek Merkezi 25 Bin Haneye Ulaştı - Son Dakika
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Yaşlı Destek Merkezi 25 Bin Haneye Ulaştı

Yaşlı Destek Merkezi 25 Bin Haneye Ulaştı

Büyükşehir Belediyesi, YADES ile 7 yılda 25 bin haneye temizleme ve kişisel bakım hizmeti sundu.

29.11.2024 12:18
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Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADES) ile 7 yılda 25 bin haneye ulaşarak, yaşlıların evlerini temizliyor, kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı YADES, 2017'den beri "ulu çınarların" hizmetinde olmaya devam ediyor.

Bugüne kadar yaklaşık 25 bin hanede hizmet veren ekipler, 7 bin haneye kişisel bakım, 18 bin haneye ise temizlik hizmeti sundu.

Evde sosyal destek ve bakım hizmetleri ile günde 12 hanede yaşlıların yaşam alanları temizleniyor, kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor, berber ve kuaför hizmeti sağlanıyor.

Hizmetten faydalanan yaşlılar memnuniyetlerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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