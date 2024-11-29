Yaşlı Hakları Semineri İzmir'de Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yaşlı Hakları Semineri İzmir'de Gerçekleşti

Yaşlı Hakları Semineri İzmir\'de Gerçekleşti

Konak Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Yaşlı Hakları' seminerinde, yaşlı bireylerin sağlık hakları ve yerel yönetimlerin çalışmaları ele alındı. Dr. Nurgül Kocakoç'un sunumuyla yaşlı haklarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

29.11.2024 10:09  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Konak Belediyesi ile İzmir Kent Konseyi Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Politikaları Çalışma Grubu ve Ege Geriatri Derneği tarafından "Yaşlı Hakları" konulu bir seminer düzenlendi. Dr. Nurgül Kocakoç'un yaptığı sunumda sağlık alanında sunulan hizmetler, yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmaları ve yasal haklar başlıklarında katılımcılar bilgilendirildi.

Konak Belediyesi'nin İzmir Kent Konseyi Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Politikaları Çalışma Grubu ile Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle düzenlediği "Yaşlı Hakları" konulu seminerde haklar ve politikalar masaya yatırıldı. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere katılanlara Dr. Nurgül Kocakoç tarafından detaylı bir sunum yapıldı.

Sunumda ileri yaş bireylere sağlık alanında sunulan hizmetler, yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmaları ve yasal haklar konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Yaşlı haklarının güçlendirilmesi ve korunması gerektiğine vurgu yapan Dr. Karakoç, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği sunumun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Yaşlı hakları konusunda yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu dünyadan örneklerle açıklayan Karakoç, şunları kaydetti:

"Yaşamımızı aktif ve sosyal sürdürmek hepimizin hakkı"

"Yüksek lisans yaparken ülkemizde yaşlılar ile ilgili hiçbir düzenleme yapılmadığını gördüm. Diğer ülkeler ise 80'li yıllarda başlamıştı bununla ilgili çalışmalar yapmaya. Amerika'da yaşlı hakları ile ilgili üç tane, Almanya'da iki tane kanun var. Neden bizim ülkemizde de bu çalışmalar yapılmasın diye yola çıktım. Her yerde bu konuyu konuşmaktan keyif alıyorum çünkü bu bir toplumsal farkındalık yaratıyor. Yaşlı politikaları ile ilgili çalışmaların sivil toplum kuruluşları tarafınca daha çok yapılması gerekiyor ki politika yapıcıları düzenleme yapılması için zorlayalım. Hak verilmez alınır diye bir tabir var. 65 yaş ve üzeri bireyler, toplumda çok önemli bir sayısal çoğunluğu elde ediyor. Gücümüzü fark etmemiz ve haklarımızı talep etmemiz lazım. Yeteri kadar nedeniniz varsa her şeyi yapabilirsiniz. Sağlıklı bir çevrede yaşamak ve yaşamımızın geri kalanını aktif ve sosyal sürdürmek hepimizin hakkı."

Yaşlı bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İleri Yaş Eylem Planı'ndan bahseden Karakoç, şöyle tamamladı:

"İleri Yaş Eylem Planı heyecan verici"

"İlimiz için beni heyecanlandıran ve içinde de yer aldığım bir faaliyet de bu yıl başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilimize yönelik hayata geçirilen bir plan. Tüm üniversiteler ve akademisyenlerle iş birliği yaparak hazırlandı. Planın hazırlanmasındaki amaç ise yaşlılık ile ilgili dünya standartlarını kentimize getirmek ve bilimsel gelişmeleri takip edip kentimizde hayata geçirmek. Bu planın ivedilikle hayata geçirileceğine inanıyorum çünkü bu çalışmaları yaptığımızda çok heyecanlı bir ekip vardı."

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Geriatri, Eğitim, Sağlık, Güncel, İzmir, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlı Hakları Semineri İzmir'de Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
10:01 Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
15:13 TBMM’de Google’ı tedirgin eden yasa hazırlığı TBMM'de Google'ı tedirgin eden yasa hazırlığı
14:56 ’’24 saatte evlenebilirim’’ diyen Defne Samyeli’nin tek bir kriteri var ''24 saatte evlenebilirim'' diyen Defne Samyeli'nin tek bir kriteri var
14:52 İstenmeyen reklamlara karşı net çözüm geliyor İstenmeyen reklamlara karşı net çözüm geliyor
14:51 Sahte dolar nasıl anlaşılır İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır
14:51 Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu
14:38 Savaşın ateşi Devler Ligi’ne sıçradı Savaşın ateşi Devler Ligi'ne sıçradı
14:35 Polisi arayarak “Annem evde hareketsiz yatıyor“ dedi, gerçek bambaşka çıktı Polisi arayarak "Annem evde hareketsiz yatıyor" dedi, gerçek bambaşka çıktı
14:30 İstanbul’da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi tetikçi, tutup garsonu öldürdü İstanbul'da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi tetikçi, tutup garsonu öldürdü
14:23 Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 10:54:33. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşlı Hakları Semineri İzmir'de Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.