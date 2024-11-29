Yaşlı Hakları Semineri İzmir\'de Gerçekleşti

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(İZMİR) - Konak Belediyesi ile İzmir Kent Konseyi Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Politikaları Çalışma Grubu ve Ege Geriatri Derneği tarafından "Yaşlı Hakları" konulu bir seminer düzenlendi. Dr. Nurgül Kocakoç'un yaptığı sunumda sağlık alanında sunulan hizmetler, yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmaları ve yasal haklar başlıklarında katılımcılar bilgilendirildi.

Konak Belediyesi'nin İzmir Kent Konseyi Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Politikaları Çalışma Grubu ile Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle düzenlediği "Yaşlı Hakları" konulu seminerde haklar ve politikalar masaya yatırıldı. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere katılanlara Dr. Nurgül Kocakoç tarafından detaylı bir sunum yapıldı.

Sunumda ileri yaş bireylere sağlık alanında sunulan hizmetler, yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmaları ve yasal haklar konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Yaşlı haklarının güçlendirilmesi ve korunması gerektiğine vurgu yapan Dr. Karakoç, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği sunumun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Yaşlı hakları konusunda yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu dünyadan örneklerle açıklayan Karakoç, şunları kaydetti:

"Yaşamımızı aktif ve sosyal sürdürmek hepimizin hakkı"

"Yüksek lisans yaparken ülkemizde yaşlılar ile ilgili hiçbir düzenleme yapılmadığını gördüm. Diğer ülkeler ise 80'li yıllarda başlamıştı bununla ilgili çalışmalar yapmaya. Amerika'da yaşlı hakları ile ilgili üç tane, Almanya'da iki tane kanun var. Neden bizim ülkemizde de bu çalışmalar yapılmasın diye yola çıktım. Her yerde bu konuyu konuşmaktan keyif alıyorum çünkü bu bir toplumsal farkındalık yaratıyor. Yaşlı politikaları ile ilgili çalışmaların sivil toplum kuruluşları tarafınca daha çok yapılması gerekiyor ki politika yapıcıları düzenleme yapılması için zorlayalım. Hak verilmez alınır diye bir tabir var. 65 yaş ve üzeri bireyler, toplumda çok önemli bir sayısal çoğunluğu elde ediyor. Gücümüzü fark etmemiz ve haklarımızı talep etmemiz lazım. Yeteri kadar nedeniniz varsa her şeyi yapabilirsiniz. Sağlıklı bir çevrede yaşamak ve yaşamımızın geri kalanını aktif ve sosyal sürdürmek hepimizin hakkı."

Yaşlı bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İleri Yaş Eylem Planı'ndan bahseden Karakoç, şöyle tamamladı:

"İleri Yaş Eylem Planı heyecan verici"

"İlimiz için beni heyecanlandıran ve içinde de yer aldığım bir faaliyet de bu yıl başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilimize yönelik hayata geçirilen bir plan. Tüm üniversiteler ve akademisyenlerle iş birliği yaparak hazırlandı. Planın hazırlanmasındaki amaç ise yaşlılık ile ilgili dünya standartlarını kentimize getirmek ve bilimsel gelişmeleri takip edip kentimizde hayata geçirmek. Bu planın ivedilikle hayata geçirileceğine inanıyorum çünkü bu çalışmaları yaptığımızda çok heyecanlı bir ekip vardı."