Yaşlılara Destek Projesi

16.02.2026 19:48
Taşköprü'de ihtiyaç sahibi yaşlılara kişisel bakım ve ev desteği sağlanıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara, sosyal hizmet çalışmaları kapsamında kişisel bakım ve ev desteği sağlanıyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Taşköprü Belediyesinin sosyal hizmet projeleri kapsamında ilçede ikamet eden, yaşlı ve kişisel bakım ihtiyacı bulunan vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Ekipler tarafından vatandaşların konut temizlikleri ve kişisel bakımlarının düzenli olarak gerçekleştirildiğini aktaran Arslan, ayrıca market ve pazar alışverişlerinin de ihtiyaç ve talepler doğrultusunda karşılandığını ifade etti.

Belediyeciliğin yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Arslan, gönüllere dokunmanın ve büyüklerin duasını almanın da hizmet anlayışlarının bir parçası olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

