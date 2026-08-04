Muğla'da Orman Yangını: 2 Hektar Zarar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Orman Yangını: 2 Hektar Zarar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Yatağan'da tarım alanından ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı; 2 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın sonrası Vali, vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Kadıköy Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 12 helikopter, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personel sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında, 2 hektar alan zarar gördü.

Vali İdris Akbıyık, yapıtığı açıklamada, ziraat alanında çıkan ve ormana sıçrayan yangının, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti.

Akbıyık, şu ifadeleri kullandı:

"Karadan ve havadan yangına hızla müdahale eden, fedakarca görev yapan ormanın kahramanlarına, itfaiye, emniyet, jandarma, AFAD, MUSKİ, 112 Acil Çağrı Merkezi, GAMER ekiplerimize, belediyelerimize ve özel sektörümüze teşekkür ediyorum. Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde, yeşil vatanımız için lütfen daha dikkatli olalım. Hep birlikte önlemlerimizi artırarak yeşil vatanımıza sahip çıkalım. Doğadaki canlıların yaşam alanlarını koruyalım."

Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi uyarısında da bulunan Akbıyık, vatandaşlardan anız yakmamalarını ve sigara izmaritlerini atmamalarını da istedi.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Yatağan, Güncel, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Orman Yangını: 2 Hektar Zarar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Danimarka’da askerlik 11 aya çıkarıldı Danimarka'da askerlik 11 aya çıkarıldı
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı

18:22
Fenerbahçe için Endrick iddiası
Fenerbahçe için Endrick iddiası
16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 18:25:33. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Orman Yangını: 2 Hektar Zarar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.