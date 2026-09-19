Yavru kaybı desteği genişletildi, buzağı ve malak başına 20 bin lira oldu - Son Dakika
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Yavru kaybı desteği genişletildi, buzağı ve malak başına 20 bin lira oldu

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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle gebelikte yavru kaybı destekleri bulaşıcı hastalıklar ve diğer nedenleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Buzağı ve malak başına destek 20 bin liraya, kuzu ve oğlak başına 4 bin liraya çıkarıldı; tutarlar yüzde 100 artırıldı.

Gebe hayvanlarda meydana gelen yavru kayıplarına yönelik desteklerin kapsamı genişletilirken, destek tutarları yüzde 100 artırıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle gebelik sürecindeki yavru kayıplarına yönelik desteklerde yeni dönem başladı.

Düzenlemeyle daha önce yalnızca aşı kaynaklı atıklarla sınırlı olan destekler, bulaşıcı hastalıklar ve diğer nedenlerle meydana gelen yavru kayıplarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Bu kapsamda, buzağı ve malak başına verilen destek 20 bin liraya, kuzu ve oğlak başına verilen destek ise 4 bin liraya yükseltildi.

Açıklamada, destek tutarlarının yüzde 100 artırıldığı belirtilerek, yeni uygulamayla yetiştiricilerin emeğinin korunması ve sürdürülebilir hayvancılığın güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yavru kaybı desteği genişletildi, buzağı ve malak başına 20 bin lira oldu - Son Dakika
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