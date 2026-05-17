Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın tampon kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Arda Bilgin, yönetimindeki 34 HUE 106 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken, kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine Bilgin, aracını yol kenarında durdurup, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, aracın davlumbazını söktü. Daha sonra tamponun iç kısmına sıkışan yavru kediyi kurtardı. Kedinin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

'KAPUTU AÇTIM BAKTIM, KEDİ'

Yaşadıklarını anlatan araç sürücüsü Arda Bilgin, "Ben arabayla gidiyordum ışıklarda durdum, 'miyav' diye bir ses geldi. Hemen sağa çektim, telefonumda kedi sesi açtım. Telefonu iç tarafa doğru tuttum ses gelmeye devam etti. Kaputu açıp baktım, kedi. İtfaiyeyi aradım geldiler. Kediyi kurtardılar" dedi.

