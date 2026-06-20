Yayla köyünde kuş yuvası koruma altına alındı - Son Dakika
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Yayla köyünde kuş yuvası koruma altına alındı

20.06.2026 15:30
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Keşan'daki rüzgar enerji santralinde Fuat Kılıç, yavru kuşları korumak için yuvaları çevreledi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyünde bulunan rüzgar enerji santrali şantiyesindeki kuş yuvası, çevresi zincirli dubalarla çevrilerek korumaya alındı.

Rüzgar enerji santrali şantiyesinde çalışan Fuat Kılıç, içerisinde yeni doğan 4 yavru kuş ve 2 yumurta bulunan yuvayı fark etti. Kılıç, yuvayı zincir takılı dubalarla çevirerek ve üzerine uyarıcı yazılar asarak korumaya aldı. Kılıç, şantiye sahasındaki kuş yuvasını gördüğünde şaşırdığını ve içerisinde yeni doğan 4 yavru kuş ile 2 yumurtanın zarar görmemesi için yuvayı koruma altına aldıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Fuat Kılıç, 3. Sayfa, Enerji, Güncel, Keşan, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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