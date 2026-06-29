Yaz Festivalleri Dünya Genelinde Başlıyor

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta yaz festivallerinden sergi açılışlarına, konserlerden prestijli sahne performanslarına kadar pek çok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Avrupa'nın farklı kentlerinde devam eden uluslararası müzik turneleri ve açık hava konserleri, izleyicileri dünyanın önde gelen sanatçılarıyla buluşturuyor. Berlin, Paris, Londra ve Roma gibi önemli şehirlerde düzenlenen konser serileri, haftanın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alıyor. Danimarka, Fransa ve Güney Afrika gibi ülkelerde ise yaz boyunca süren müzik ve sanat festivalleri, kültür sanat takvimini hareketlendiriyor.

"Seul Uluslararası Kitap Fuarı" (Seoul International Book Fair), Güney Kore'nin başkenti Seul'deki COEX Fuar Merkezi'nde yayınevi, yazar ve okurları bir araya getirecek.

Festivaller

İtalya'nın Spoleto kentinde düzenlenen "Festival dei Due Mondi" (Spoleto Festival), tiyatro, müzik ve dansı bir araya getiren kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak.

Viking kültürüne odaklanan gösteriler ve açık hava etkinliklerinin yapılacağı "Frederikssund Viking Games", 5 Temmuz'a kadar Danimarka'da görülebilecek.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen "Münih Uluslararası Film Festivali" (Filmfest München), 26 Haziran-5 Temmuz'da gerçekleşecek. Festivalde dünya prömiyerlerinin yanında Avrupa yapımları ve bağımsız filmlerden oluşan geniş bir seçki izlenebilecek.

Yeni Zelanda'da düzenlenen "Doc Edge Festival 2026", 21. yılını "Turning 21-A Coming-of-Age" temasıyla kutlayacak. Festival sinema salonlarının yanı sıra çevrim içi platformlarda hibrit olarak düzenlenecek.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Palm Springs kentinde kısa film alanında dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan "Palm Springs International ShortFest" bugün sona erecek.

"Afro Nation Portugal Festival", 7 Temmuz'a kadar sahil konserleriyle Portekiz'de sanatseverleri ağırlayacak.

İtalya'da düzenlenen "Venice Sanat Bienali", modern sanatın prestijli etkinliklerinden biri olarak 22 Kasım'a kadar sürecek.

Konserler

Rock, pop ve elektronik müzik sanatçıları Avrupa genelinde devam eden yaz turnelerinde konserler verecek.

Rock grubu Guns N' Roses, 1-3 Temmuz'da Fransa'nın Paris kentinde hayranlarıyla buluşacak.

ABD'li sanatçı Bruno Mars, bugün Almanya'nın Berlin kentindeki Olympiastadion'da sahne alacak.

ABD sinemaları

"Minions & Monsters" (Minyonlar ve Canavarlar) filmi, 1 Temmuz'da ABD'de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, 1920'lerin Hollywood'unda, Minyonların korkutucu yaratıkları ararken kazara dünyayı tehdit eden bir kaosu tetiklemesini konu alıyor.