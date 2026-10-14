Yazar Zeynep Merdan sosyal medyanın kadınlarda güzellik baskısı yarattığını söyledi

Sosyal medyayla birlikte güzellik algısının sürekli değiştiğini söyleyen Yazar Zeynep Merdan, bu standartlara uymayan kişilerin kendilerini yetersiz hissedebildiğini söyledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sosyal medyada hızla yayılan güzellik trendleri, yalnızca neyin güzel kabul edildiğini değil, kadınların kendi bedenlerine bakışını da etkiliyor. Güzellik standartları dönemden döneme değişirken sosyal medya, bu değişimin en görünür olduğu alanlardan biri haline geldi. Sosyal medyada yüksek etkileşim alan ünlüler, fenomenler ve güzellik akımları, belirli fiziksel özelliklerin ideal olarak görülmesinde etkili olabiliyor. Ancak bu standartların sürekli değişmesi, kadınların kendi görünümlerini değerlendirme biçimlerini de etkiliyor.

Bir dönem ideal kabul edilen fiziksel özellikler, birkaç yıl sonra yerini başka bir güzellik anlayışına bırakabiliyor. Uzmanlar, değişen güzellik algısının özellikle kadınlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ve bu durumun güzellik endüstrisi tarafından bir satış stratejisine dönüştürüldüğünü söylüyor.

Sosyal medya, popüler kültür ve güzellik endüstrisinin etkisiyle sürekli yeniden şekillenen bu standartlar, güzelliğin bireysel bir tercih mi yoksa toplumsal etkilerin ve sektörel yönlendirmelerin bir sonucu mu olduğu sorusunu gündeme getiriyor.

Yazar Zeynep Merdan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, güzellik standartlarının dönemsel ve toplumsal bir yönü olduğunu belirterek, bu durumun ticari amaçlarla kullanıldığını söyledi. Güzellik algısının oluşumunda sosyal medyanın önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Merdan, popülerleşen kişilerin ve akımların zamanla toplumsal bir güzellik ölçütüne dönüştüğünü belirtti.

Merdan, güzellik algısının zaman içinde değiştiğine dikkati çekerek, "İnsanlar kendi otantik benlikleri dışında hiç olmadıkları, hiçbir şekilde aslında fenotip olarak benzemedikleri insanlara benzeyerek aslında ciddi anlamda kendi bedenlerine bir öz istismarda bulunuyorlar." dedi.

"Kişiler 'Ben güzel değilim' yargısına kapılıyor"

Sosyal medyada bir şekilde güzel olarak gösterilen ve çok etkileşim alan kişiler ya da akımların o dönemin güzellik standardı haline geldiğine değinen Merdan, bu standartlara uymayan kişilerin kendilerini yetersiz hissedebildiğini ifade etti.

Merdan, bu hissin insan psikolojisini doğrudan etkilediğine ve toplumsal bir baskıya vurgu yaparak, "Birisi o dönemin popüler güzellik algısına hitap etmediğinde 'Ben güzel değilim' yargısına kapılıyor. ya da kendisi buna kapılmasa bile toplum tarafından sanki çirkinmiş gibi bir muamele görüyor." ifadelerini kullandı.

"Her kadının kendine has bir güzellik biçimi var"

Merdan, her kadının kendine özgü bir güzelliği olduğunu belirterek, "Her kadının bambaşka, kendine has bir güzellik biçimi var. Ben buna kendilik ışıltısı diyorum. Yani her kadının kendilik ışıltısı var. Onun kendi ruhundan, kendi bedeninden, kendi hal dilinden gelen bir biçim. İnsanlar kendi otantik benlikleri dışında, hiç olmadıkları, hiçbir şekilde aslında fenotip olarak benzemedikleri insanlara benzeyerek ciddi anlamda kendi bedenlerine bir öz istismarda bulunuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Değişen güzellik trendleri yeni bir tüketim alanı yaratıyor

Güzellik standartlarının sürekli değişmesinin kozmetik ve estetik sektöründeki tüketim alışkanlıklarıyla da ilişkili olduğuna değinen Merdan, güzellik anlayışındaki bu hızlı değişimin ekonomik boyutuna dikkati çekerek, durumu "güzellik kapitalizmi" olarak tanımladığını belirtti.

Merdan, "Sürekli görüntünün güncellenmesi, sürekli görüntünün, ifadenin, imajın, auranın değişmesi aslında başkalaşım meselesine de dönüşüyor. Bu kadar hızlı değişen bir şey, en önemli noktalardan biri de bir güzellik kapitalizmi meydana getiriyor. Şu an güzellik sektörüne, güzellik teknolojisine ve bunların bütün alt sektörlerine o kadar ciddi yatırımlar yapılıyor ki bu artık bir sektöre de dönüşüyor." şeklinde konuştu.