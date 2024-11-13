Yedi Güzel Adam Sempozyumu Kahramanmaraş'ta

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Cihannüma Derneğince "Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu" 14-16 Kasım'da Kahramanmaraş'ta düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyumun açılışı yarın 10.00'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapılacak.

Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile Onikişubat Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek sempozyumda, Prof. Dr. Mehmet Narlı'nın açılış konferansının ardından Dr. İsmail Kıllıoğlu, Duran Boz, Mustafa Aydoğan, Vural Kaya, Hüseyin Yorulmaz, Prof. Dr. Abdullah Harmancı, Prof. Dr. Turan Karataş, Mustafa Köneçoğlu, Recep Garip'in aralarında olduğu Yedi Güzel Adam konusunda uzman isimler tarafından bildiriler sunulacak.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek "Anılar/Biyografik İzler", "Yedi Güzel Adam'ın Eserleri Üzerine Edebi İncelemeler", "Yedi Güzel Adam Sanat/ Poetika", "Yedi Güzel Adam'ın Maraş'ı", "Yedi Güzel Adam'ın Düşünce Dünyası", "Yedi Güzel Adam ve Dergicilik Geleneği", "Gençlerin Gözünden Yedi Güzel Adam" gibi 7 farklı oturumda Türk edebiyatına mal olmuş Yedi Güzel Adam'ın edebiyat dünyasına katkıları bilimsel yönden incelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cihannüma Derneği Kahramanmaraş İl Temsilcisi Üzeyir İleri, sempozyumla Yedi Güzel Adam'ın fikirlerinin edebiyata meraklı genç şair-yazar ve bilim insanlarıyla buluşturmayı hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışan Kahramanmaraş'ın sosyal ve kültürel yönden de ayağa kalkmasına katkı sunmaktır. 14 Kasım Perşembe saat 19.30'da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gençlik Otağı'nda Yedi Güzel Adam'dan seçme şiirlerin okunacağı şiir gecesi düzenlenecek. Tüm halkımızı, özellikle edebiyata ve şiire meraklı gençlerimizi bu bilgi, kültür ve şiir şölenine bekliyoruz."