Yedigöller'e giden araca ulaşılamaması üzerine Bakanlık teftişi başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Göktaş, gezi amacıyla Yedigöller'e giden araca ulaşılamaması nedeniyle Bakanlıkça teftiş başlatıldığını duyurdu. Teftişin hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatıldığını kamuoyuna açıkladı.
Bakan Göktaş: "(Gezi amacıyla Yedigöller'e giden araca ulaşılamaması) Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlığımızca teftiş başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum"
Kaynak: AA
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