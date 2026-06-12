Yem Bitkileri Destekleme Denetimleri - Son Dakika
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Yem Bitkileri Destekleme Denetimleri

Yem Bitkileri Destekleme Denetimleri
12.06.2026 11:05
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Göynücek'te tarımsal desteklemeler için arazi kontrolleri ve ürün doğrulama yapıldı.

Göynücek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personellerince, yem bitkileri desteklemeleri kapsamında arazi kontrolleri ile referans parsel ürün doğrulama çalışmalarına yönelik saha denetimleri gerçekleştirildi.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda, destekleme başvurularına esas ekiliş alanları yerinde incelendi.

Teknik ekipler tarafından yapılan kontrollerde, üreticilerin beyan ettiği alanlarda ürün doğrulama işlemleri titizlikle yürütüldü.

Denetimlerle, tarımsal desteklemelerin doğru ve etkin şekilde uygulanmasının yanı sıra üretim verilerinin güncelliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Göynücek, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Burcu Cerit Burcu Cerit:
    bu desteklemelerin sonunda kimin cebine para girdiğini merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Aydın Çetin Aydın Çetin:
    yine böyle denetimler yapıyoruz diye haber çıkıyo ama sonra çiftçiler param almıyo diye ağlıyo! 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Duva Mehmet Duva:
    valla fotoğraflar vs görmeden bu kadar ekili alan var diye inanmak zor ya hani gerçekten kontrol ettiler mi emin değilim 0 0 Yanıtla
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