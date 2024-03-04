Yemen Başbakanı, Avrupalı diplomatlarla Husilerin gemilere yönelik saldırılarını ele aldı

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Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Avrupalı ??diplomatlarla İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarının yansımalarını ele aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Bin Mubarek, Avrupa Birliği Yemen Delegasyonu Başkanı Gabriel Vinales, Fransa'nın Yemen Büyükelçisi Catherine Corm-Kammoun ile Hollanda'nın Yemen Büyükelçisi Jeannette Seppen'i ülkenin geçici başkenti Aden'de kabul etti.

Görüşmede, Yemen'deki son gelişmelerin yanı sıra "Husilerin deniz taşımacılığı ve uluslararası seyrüsefere yönelik terör saldırılarının yansımaları" değerlendirildi.

Kızıldeniz'de İngiliz gemisi Rubymar'ın batmasının bu saldırıların yıkıcı felaketlerinden biri olduğu kaydedildi.

Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde gerginliği tırmandırması konusundaki net tutumuna işaret eden Avrupalı diplomatlar, ülkede barışın sağlanması çalışmalarında Yemen hükümetine desteğini vurguladı.

Husilerden İngiliz gemisi Rubymar'a saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 18 Şubat'ta Husilerin 41 bin ton gübre taşıyan Birleşik Krallığa ait Rubymar adlı gemiyi vurduğunu ve geminin su almaya başladığını duyurmuştu.

SABA haber ajansı da vurulan geminin yüksek miktarda amonyak ve yağ taşıdığını belirterek büyük bir çevre felaketi uyarısında bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hedef alınan İngiliz gemisinin ciddi isabet aldığını, batma riski taşıdığını ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtmişti.

Saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini savunan Seri, Filistin halkına yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini kaydetmişti.

Yemen hükümeti tarafından 24 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Husiler tarafından vurulan geminin Kızıldeniz'deki Yemen'e ait Haniş Adalarına yöneldiği belirtilmişti.

Gemi mürettebatının kurtarıldığı aktarılan açıklamada, Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğuna işaret edilmişti.

Hükümet, 2 Mart'taki açıklamasında ise Rubymar'ın "hava koşulları ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle" Kızıldeniz'de battığını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.