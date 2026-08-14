Yemen\'de Çatışma Riski Artıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Ağustos (Xinhua) -- BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'in geniş çaplı çatışmaların yeniden başlama riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Grundberg, perşembe günü video konferans aracılığıyla BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "2022'de BM arabuluculuğunda ateşkesin sağlanmasından bu yana Yemen, en ciddi geniş çaplı çatışma riskiyle karşı karşıya" dedi.

Cephe hatlarında askeri faaliyetlerin yoğunlaştığını belirten Grundberg, Husilerin Marib, Hadramut, Muha ve ötesine yönelik son saldırılarının askeri personel ve siviller arasında can kaybına yol açtığını ifade etti.

Grundberg, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle bölgesel ticaret ve enerji akışının halihazırda yoğun baskı altında olduğuna dikkat çekti. Özel Temsilci, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere yönelik yeniden başlayan Husi saldırıları nedeniyle Yemen'in daha geniş kapsamlı bölgesel çatışmaların içine çekilme riskinin arttığını belirtti.

Grundberg, temmuz ayında, İran'ın başkenti Tahran'dan Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik izinsiz bir uçuşun ardından Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen hava saldırılarını ve Suudi Arabistan'ın Abha havalimanı ile Suudi petrol tesislerini hedef alan füze saldırılarını hatırlatarak, bölgedeki gerilimin son gelişmelerden önce de tırmanmakta olduğunu vurguladı.

Grundberg, "Yemen'in devlet kurumları on yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarla parçalanmış, ekonomisi yeni bir şoku kaldırabilecek gücünü büyük ölçüde yitirmiş ve bölgenin geri kalanı da savaşın pençesine düşmüşken, ülkede büyük çaplı çatışmalara geri dönmek zorlu bir zamana denk gelecektir" dedi.

Grundberg, Yemenliler için yeni bir savaşın; eğitim, iş ve bir hayat kurmak gibi sıradan hayalleri bir kez daha çatışmaların insafına bırakmak anlamına geleceğini söyledi. Bunun, yeni neslin ülkesinin geleceğini yeniden tasarlama ve inşa etme şansı bulmak yerine cepheye gönderilmesi anlamına geleceğini belirten Grundberg, Güvenlik Konseyi ve daha geniş uluslararası toplum için ise bunun, halihazırda alev çemberindeki bir bölgede yeniden patlak verecek bir çatışma anlamına geleceği uyarısında bulundu.