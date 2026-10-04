Yemen'de el-Alimi, Husilerin elindeki yerleri geri almak için operasyon başlattı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, İran destekli Husilerin kontrolündeki yerleri geri almak için geniş kapsamlı askeri operasyon başlattıklarını açıkladı.

Alimi, devlet televizyonunda yayımlanan videosunda, Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını ifade etti.

Silahlı kuvvetlere, güvenlik güçlerine ve tüm askeri birliklere, ülke "terörist" milislerin elinden kurtarılana kadar kendilerine verilen görevleri yerine getirme talimatı verdiklerini kaydeden Alimi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, devletin kurumların tekrar meşru otoriteye geçmesi, geçmişte yapılan hataların telafisi ve halkın iradesi ve siyasi geleceğinin silah zoruyla gasp edilmemesi için verdiği bir mücadeledir."

Alimi, Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan halka "Bu operasyonların hedefi siz değilsiniz. Aksine, güvenliğiniz, haklarınız ve onurunuz bu operasyonların başlıca sebebidir. Milislerin ikmal güzergahlarından, askeri noktalardan uzak durun." çağrısı yaptı.