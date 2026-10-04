Yemen'de el-Alimi, Husilerin elindeki yerleri geri almak için operasyon başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen'de el-Alimi, Husilerin elindeki yerleri geri almak için operasyon başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı el-Alimi, İran destekli Husilerin kontrolündeki yerleri geri almak için askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. Alimi, operasyonların hedefinin halk olmadığını belirterek milislerin askeri noktalarından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, İran destekli Husilerin kontrolündeki yerleri geri almak için geniş kapsamlı askeri operasyon başlattıklarını açıkladı.

Alimi, devlet televizyonunda yayımlanan videosunda, Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını ifade etti.

Silahlı kuvvetlere, güvenlik güçlerine ve tüm askeri birliklere, ülke "terörist" milislerin elinden kurtarılana kadar kendilerine verilen görevleri yerine getirme talimatı verdiklerini kaydeden Alimi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, devletin kurumların tekrar meşru otoriteye geçmesi, geçmişte yapılan hataların telafisi ve halkın iradesi ve siyasi geleceğinin silah zoruyla gasp edilmemesi için verdiği bir mücadeledir."

Alimi, Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan halka "Bu operasyonların hedefi siz değilsiniz. Aksine, güvenliğiniz, haklarınız ve onurunuz bu operasyonların başlıca sebebidir. Milislerin ikmal güzergahlarından, askeri noktalardan uzak durun." çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
OperasyonPolitikaGüncelYemenDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi Dükkanını açtı Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi! Dükkanını açtı
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
18:05
A Milli Takım’da sakatlık İdmanı yarıda bıraktı
A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı
17:37
Mert Hakan Yandaş’ın aylar süren hasreti bitti
Mert Hakan Yandaş'ın aylar süren hasreti bitti
17:37
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon Camiyi basıp dans ettiler
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
17:31
Kırıkkale’de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
Kırıkkale'de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 18:28:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Yemen'de el-Alimi, Husilerin elindeki yerleri geri almak için operasyon başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei