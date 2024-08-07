Yemen'deki Husi Güçleri İsrail Gemilerini Hedef Aldı - Son Dakika
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Yemen'deki Husi Güçleri İsrail Gemilerini Hedef Aldı

Yemen'deki Husi güçlerinin, Gazze Şeridi'ne destek operasyonlarının başladığı tarihten bu yana 41 İsrail gemisini hedef aldığı belirtildi. Ayrıca, Amerikan ve İngiliz gemilerinin de saldırıya uğradığı ve İsrail limanlarına ürün taşımayan 45 şirkete ait gemilere saldırı düzenlendiği ifade edildi.

07.08.2024 00:38
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Yemen'deki Husi güçlerinin, Gazze Şeridi'ne destek operasyonlarının başladığı 31 Ekim 2023'ten bu yana 41 İsrail gemisini hedef aldığı ifade edildi.

Husilere bağlı televizyon kanalı el-Mesire'nin haberinde, Husilere bağlı kuvvetlerin, Gazze'ye destek operasyonlarında şu ana kadar 41'i İsrail gemisi olmak üzere 170 gemiyi hedef aldığı belirtildi.

Bu dönemde Kızıldeniz, Umman Denizi, Hint Okyanusu ve Akdeniz'de 72 Amerikan ve 12 İngiliz gemisinin hedef alındığı bilgisi verilen haberde, ayrıca "İsrail limanlarına ürün taşınmaması yasağına uymayan" 45 şirkete ait gemiye saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'deki Husi Güçleri İsrail Gemilerini Hedef Aldı - Son Dakika

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