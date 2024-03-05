Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait savaş gemilerini hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki savaş gemisini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 destroyere saldırı düzenlediklerini belirtti.
Seri, ABD gemilerine yönelik saldırıların İHA ve füzelerle gerçekleştiğini aktardı.
Konuyla ilgili ABD'den henüz bir açıklama yapılmadı.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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