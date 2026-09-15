Yemen hükümeti, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarına karşı kararlı tutum çağrısı yaptı - Son Dakika
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Yemen hükümeti, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarına karşı kararlı tutum çağrısı yaptı

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Yemen hükümeti, uluslararası topluma Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının durdurulması için "kararlı bir tutum" sergileme çağrısında bulundu. Dün Hamis Muşayt, Ebha ve Taif kentlerindeki sivil hedeflere düzenlenen saldırılarda 13 sivil yaralandı, bazı ev ve araçlar zarar gördü.

Yemen hükümeti, uluslararası topluma, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının durdurulması için "kararlı bir tutum" sergileme çağrısında bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Husilerin dün Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt, Ebha ve Taif kentlerindeki sivil hedeflere balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar kınandı.

Saldırılarda 13 sivilin yaralandığı, bazı ev ve araçların zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıların "Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık ihlali, güvenliği ve istikrarına yönelik tehdit" olduğu kaydedilerek, bunların Husilerin sivilleri hedef alma, halkı korkutma ve gerilimi tırmandırma konusundaki ısrarını gösterdiği ifade edildi.

Yemen hükümeti, saldırılar ve bunların bölgenin güvenliği ile istikrarı üzerindeki sonuçlarından Husileri "tamamen sorumlu" tuttu.

Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olunduğu belirtilen açıklamada, Riyad yönetiminin vatandaşlarını ve ülkede ikamet edenleri korumak, tesisleri ile kaynaklarının güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkının desteklendiği vurgulandı.

Uluslararası topluma, Husilerin saldırılarını durdurmak, grubun finansman kaynaklarını kurutmak ve silah tedarikini engellemek için "kararlı bir tutum" sergileme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan, devlet kurumlarının yeniden işler hale getirilmesi, silahın ve egemenlik kararının yalnızca devletin elinde bulunmasının sağlanması amacıyla Yemen hükümetine destek vermesi istendi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'daki sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtmişti.

Maliki, Hamis Muşayt, Ebha ve Taif şehirlerinde sivil altyapıya füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda 13 sivilin yaralandığını, 7 ev ile 2 aracın hasar gördüğünü kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen hükümeti, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarına karşı kararlı tutum çağrısı yaptı - Son Dakika

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